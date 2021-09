Börse in Frankfurt Dax mit leichten Verlusten - Schwache ZEW-Konjunkturdaten

Nach dem guten Wochenauftakt haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Dienstag zurückgehalten. Am Nachmittag stand der Leitindex Dax 0,15 Prozent tiefer bei 15 908,86 Zählern.