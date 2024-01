Autoknacker in Lenningen: Bargeld aus Fahrzeug gestohlen

1 Wie genau der Täter in das Innere der Autos gelangen konnte, ist laut Polizei noch unklar. (Symbolbild) Foto: imago/Schöning

Zwei Autos durchsucht ein noch Unbekannter zwischen Mittwochabend und Donnerstagabend in Lenningen (Kreis Esslingen) nach Wertsachen. Er erbeutet unter anderem Bargeld.











Link kopiert

Ein bislang noch unbekannter Täter hat in der Zeit zwischen Mittwoch, 21.30 Uhr, und Donnerstag, 20.15 Uhr, in der Engelhofstraße in Unterlenningen (Kreis Esslingen) unter anderem Bargeld aus einem Mercedes gestohlen. Auch ein VW in der selben Straße wurde laut Polizei von dem Autoknacker nach Wertgegenständen durchsucht.

Wie genau der Täter in das Innere der Autos gelangen konnte, sei noch unklar. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt.