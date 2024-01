Autobahn bei Herrenberg: A81 nach Lastwagenbrand in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt

6 Der Fahrer konnte sich unverletzt aus dem Lkw retten. Foto: SDMG/SDMG / Dettenmeyer

Die A81 bei Herrenberg muss am Donnerstagmorgen in Fahrtrichtung Stuttgart voll gesperrt werden. Grund ist ein brennender Lkw. Das ist bislang bekannt.











Ein Lastwagen ist am Donnerstagmorgen auf der A81 bei Herrenberg (Kreis Böblingen) in Brand geraten. Die Autobahn musste in diesem Bereich in Fahrtrichtung Stuttgart voll gesperrt werden (Stand: 7.15 Uhr).

Wie eine Sprecherin der Ludwigsburger Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet, war der mit Wasser beladene Lkw auf der A81 in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs, als kurz vor 7 Uhr im Bereich der Anschlussstelle Herrenberg der Brand ausbrach. Der Fahrer konnte sich wohl unverletzt aus seinem Lastwagen retten.

Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte sind momentan vor Ort. Während die Polizei die Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart sperrte, kümmerten sich die Feuerwehrleute um das Löschen des Lastwagenbrands.

Nähere Informationen zur Brandursache sowie zur Dauer der Sperrung liegen noch nicht vor. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.