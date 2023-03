Japan Weltweit am längsten in Todeszelle sitzender Häftling könnte freikommen

Fast 60 Jahre nach seiner Verurteilung könnte der weltweit am längsten in einer Todeszelle sitzende Häftling freikommen: Der Vorsitzende Richter an Japans Oberstem Gericht ordnete die Wiederaufnahme des Prozesses gegen Iwao Hakamada an.