Besitzerin verzweifelt Mann klaut Hund „Massimo“ vor Stuttgarter Lebensmittelgeschäft

Nina Behr will gemeinsam mit ihrer Tochter nur ein paar wenige Besorgungen in einem Lebensmittelgeschäft in Stuttgart-Rot machen. Ihren Hund bindet sie außen an. Als sie zurückkommt, fehlt von dem Vierbeiner jede Spur.