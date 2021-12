1 Der Streit um die Aufgabe des VfL-Post-Gelände schwelt schon lange. Foto: Roberto Bulgrin

Die Fußballer der SV 1845 Esslingen melden ihr Kreisliga-B-Team ab und ziehen mit vielen Jugendlichen wohl nach Mettingen. Abteilungsleiter Walter und zwei weitere Funktionäre treten im Streit um die Aufgage des VfL-Post-Geländes zurück. Vereinschefin Kemmler will neues Konzept.















Link kopiert

Esslingen - Es wird, da ist sich die Vereinsvorsitzende Margot Kemmler sicher, auch in Zukunft bei der SV 1845 Esslingen Fußball gespielt. Nur werden es zunächst viel weniger Menschen sein, die in dem Mehrspartenverein die Kickschuhe schnüren. Und es wird erst einmal keine Teams mehr geben, die am Wettkampfgeschehen teilnehmen. Der SV-Fußball erlebt eine Erosion: Die Kreisliga-B-Mannschaft wurde abgemeldet, sämtliche Jugendtrainer und fast alle Spieler haben ihre Mitgliedschaft gekündigt und Abteilungsleiter Wolfgang Walter sowie Kassiererin Susanne Glandier und Jugendleiterin Fotini Charizanis sind zurückgetreten. Charizanis’ Mann Dimitrios hatte bislang die Kreisliga-B-Männer trainiert. Bis jetzt ist noch ist es nicht vollzogen, aber es deutet viel darauf hin, dass sich die Kicker dem SV Mettingen anschließen werden.