Ausstellung im Esslinger Stadtmuseum: Die Wunderwelt der Fasern und Fäden

1 Museumsleiter Hansjörg Albrecht und seine Stellvertreterin Christiane Benecke begutachten das Modell eines Webstuhls aus dem 19. Jahrhundert. Foto: Roberto Bulgrin

Einst war die Textilindustrie ein Schrittmacher der Industrialisierung in Esslingen. Namhafte Unternehmen hatten hier ihren Sitz. Eine Ausstellung im Stadtmuseum blickt zurück in die Historie und zeigt den Wert des Textilen.











Aktuell zählt die baden-württembergische Textilindustrie rund 200 Betriebe. Das ist eine stattliche Zahl, doch kein Vergleich mit früheren Zeiten. Textilunternehmen haben lange Zeit die Wirtschaft im Ländle geprägt. Vieles lässt sich über die ruhmreiche Vergangenheit der Textilindustrie in Esslingen und anderswo in Württemberg erzählen, zahlreiche Geschichten ranken sich um Firmen, deren Namen heute oft nur noch Erinnerung sind. Museen in Sindelfingen, Mössingen, Albstadt, Reutlingen, Heubach und Esslingen wollen in einer Wanderausstellung Schätze aus ihrem jeweiligen Fundus zeigen, die die Geschichte der südwestdeutschen Textilindustrie lebendig werden lassen. Und nach dem Besuch der Ausstellung „Garne. Stoffe. Waren. Vom Wert des Textilen“, die das Esslinger Stadtmuseum bis 2. Juni 2024 zeigt, bleibt der Eindruck, dass man in früheren Zeiten längst nicht so inflationär von Nachhaltigkeit gesprochen, dafür jedoch viel nachhaltiger gelebt hat.