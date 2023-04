Stuttgarter Frühlingsfest Was sind die Trends für Dirndl und Lederhosen in dieser Saison?

Der Münchner Angermaier-Chef Axel Munz lobt das Stuttgarter Frühlingsfest: Es sei „besser als unseres an der Isar.“ Bevor es am Neckar am 22. April losgeht, wird ein Wasen-Warm-up im neuen Pop-up von Koelble & Brunotte gefeiert. Was sind die Trachtentrends 2023?