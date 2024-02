Ausländerbehörde in Esslingen: Warteschlange erweist sich als hartnäckig

1 Geduld ist gefragt: Die Schlangen vor dem Bürgerservice Einwanderung in der Beblinger Straße in Esslingen sind lang. Foto: Roberto Bulgrin

Vor der Ausländerbehörde in Esslingen stehen sich die Menschen immer noch oft die Beine in den Bauch. Dabei war eigentlich längst Abhilfe versprochen. Warum sich das Rathaus derzeit nicht weiter dazu äußern will.











Lange Schlangen – und lange Gesichter. Vor dem Bürgerservice Einwanderung in Esslingen müssen Wartende viel Geduld mitbringen, bis sie endlich an der Reihe sind. Die Menschentraube reichte früher die Straße hinunter, fast bis hin zum Neckarufer. Mittlerweile wurde eine Absperrung angebracht, vom Schalter aus die Beblinger Straße aufwärts in Richtung Mettinger Straße, hinter der sich die Menschen aufreihen. Die schon früher angeprangerten Wartezeiten vor dem ehemaligen Ausländeramt beim Behördenzentrum in Esslingen scheinen sich nicht verkürzt zu haben.