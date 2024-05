Ausgrabungen in Esslingen: Überraschende Funde in der Baugrube

1 Ein vierköpfiges Team arbeitete seit Februar an der Ausgrabung. Im Bild sind Michelangelo Maugheri (links) und Elias Lang. Foto: Roberto Bulgrin

Im Rahmen eines Bauprojekts in der Esslinger Innenstadt haben Archäologen erstaunliche Funde gemacht. Gebäudereste und kostbare Gegenstände geben neue Einblicke in das Leben der Oberschicht ab dem 12. Jahrhundert.











Der Unrat des Mittelalters bringt den modernen Archäologen ins Schwärmen: Latrinen seien eine wahre Fundgrube, wenn es darum gehe, mehr über das Leben in früheren Jahrhunderten herauszufinden, erläutert Jonathan Scheschkewitz vom Landesamt für Denkmalpflege beim Vor-Ort-Termin in der Esslinger Innenstadt. Die Grube, die sich hinter dem Leiter der Abteilung für Mittelalterarchäologie öffnet, ist in dieser Hinsicht keine Ausnahme. Die darin gemachten Funde sind aber selbst aus Sicht des Experten „wirklich etwas Besonderes. Es ist ein Highlight, nicht nur von den Fundstücken her, sondern auch von der Gebäudestruktur her“. Davon erhofft sich das Archäologenteam neue Erkenntnisse über das Leben der Esslinger Oberschicht ab dem 12. Jahrhundert.