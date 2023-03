1 Das Köngener Gewann „Untere Egert“ soll ökologisch aufgewertet werden Foto: /K. Dannath

Im Zuge der Erweiterung des DHL-Postfrachtzentrums beschließt der Köngener Gemeinderat umfangreiche Ausgleichsmaßnahmen. Laut einem Experten handelt es sich um ein sehr hochwertiges Gebiet mit vielen Tier- und Pflanzenarten.















Die seit längerer Zeit anstehende Erweiterung des DHL-Postfrachtzentrums in Köngen wirft ihre Schatten voraus: Da bislang unbebaute Flächen dafür in Anspruch genommen werden, gilt das als Eingriff in die Natur und muss laut Gesetz durch die ökologische Aufwertung einer oder mehrerer Flächen ausgeglichen werden. Der Diplombiologe Jürgen Deuschle stellte dem Köngener Gemeinderat in dessen jüngster Sitzung im Burgforum den aktuellen Sachstand in Sachen Artenschutzmaßnahmen vor.