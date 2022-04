7 Bei der Donaufelsentour muss einmal auch die Donau auf Steinen überquert werden. Foto: Donaubergland-Tourismus

Stadtrundgang, Wanderung oder Radtour: Angesichts hoher Spritpreise haben wir bei diesen sechs Touren in Baden-Württemberg darauf geachtet, dass es eine einigermaßen gute Anbindung per Nahverkehr gibt.















Link kopiert

Nach der langen Pandemiezeit werden viele Menschen in diesen Osterferien in die Ferne entschwinden: in die Provence, nach La Palma oder nach Palermo. Aber wer zuhause bleibt, wird bei den folgenden sechs Ausflügen schnell entdecken, wie wunderschön Baden-Württemberg doch ist. Tee in Teinach, Kaffee am Kocher oder Bier in der Brauerei Berg – all das finden Sie hier.