Ausflüge in den Pfingstferien in Stuttgart und Region

1 Natur, alte Bäume und Kunst bietet der Merkelpark in Esslingen. Foto: Roberto Bulgrin/bulgrin

Die Pfingstferien haben begonnen. Wer nicht reisen kann und will, für den haben wir Ideen für Ausflüge in der Region Stuttgart gesammelt, die auch in der Coronapandemie möglich sind.

Stuttgart - Kultur und Natur müssen sich nicht ausschließen. Eine schöne Symbiose aus beidem findet sich im Merkelpark in Esslingen. Kommerzienrat Oskar Merkel ließ 1872 unweit seine s Fabrikgebäudes eine Villa samt englischem Landschaftspark errichten. Schon beim Start in der Mailestraße, wo sich auch eine Bushaltestelle befindet, trifft man auf einen der ältesten und schönsten Ginkobäume Deutschlands, der normalerweise in China beheimatet ist. Wissenschaftler schätzen, dass er 1870 gepflanzt wurde. Die Fußgängerbrücke über die Ulmer Straße vorbei am Pliensauturm führt dann hinein in die Parkanlage.