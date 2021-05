Ausflüge in den Pfingstferien in Stuttgart und Region

1 Immer einen Ausflug wert – die Felsengärten in Hessigheim. Foto: factum/Simon Granville

Die Pfingstferien haben begonnen. Wer nicht reisen kann und will, für den haben wir Ideen für Ausflüge in der Region Stuttgart gesammelt, die auch in der Coronapandemie möglich sind.

Stuttgart - Für Kletterer ist es ein kleines Eldorado nicht weit weg von Stuttgart – aber auch für Wanderer bieten die Felsengärten in Hessigheim besondere Momente: Einen grandiosen Ausblick auf den Neckar, die Weinberge und das pittoreske Örtchen Besigheim. Ein guter Ausgangspunkt ist der Felsengartenhof. Von dort aus geht es vorbei an Weinbergen in Richtung der schroffen und kahlen Muschelkalkfelsen. Den Weg auf einen kleinen Trampelpfad hinein ins Gestrüpp weist ein Schild an der Hütte der Bergwacht. Ein rund 500 Meter langer Weg führt zu den Felsformationen, auf dem es immer wieder kleine Abzweigungen gibt, bei denen man bei sonnigem Wetter Eidechsen begegnet. Die Muschelkalkfelsen bilden kleinere und größere Gesteinsformationen. An letztere wagen sich auch Kletterer ausgerüstet mit Seil, Karabinerhaken und Helm, die man beobachten kann. Vom dritten bis zum neunten Schwierigkeitsgrad kann man hier 130 Kletterrouten durchsteigen.