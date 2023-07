Ausflüge in Baden-Württemberg

1 Der Rundflug über dem Bodensee mit der Blumeninsel Mainau ist ein besonders exklusives Vergnügen. Foto: Internationale Bodensee-Tourismus GmbH/Mende

Der Bodensee boomt. Doch es gibt immer noch Neues zu entdecken. Sieben Ausflugstipps für einen Bodenseeurlaub abseits der Hotspots.















Mehr als 13 Millionen Gäste kommen jedes Jahr an den Bodensee – und treten sich in Meersburg oder auf der Mainau, in Konstanz und Lindau förmlich auf die Füße. Doch es gibt auch weniger bekannte Unternehmungen, die man bei einem Bodenseeurlaub ins Programm nehmen sollte. Sieben haben wir aufgelistet.