Ausflüge im Kreis Esslingen: Sieben Ideen für Familienabstecher im Frühling

Ab Ostermontag fahren die Dampfbahnen in Plochingen jeden zweiten Sonntag durch den Landschaftspark Bruckenwasen. Foto: Dampfbahner Plochingen e.V.

Natur, Geschichte oder einfach Zeit mit der Familie verbringen: Im Landkreis Esslingen gibt es zahlreiche Möglichkeiten für Unternehmungen im Frühling. Wir stellen sieben Ausflugsideen vor.











Mit dem kalendarischen Beginn an diesem Mittwoch, 20. März, wird der Frühling offiziell begrüßt. Die Temperaturen steigen, und Ostern steht vor der Tür. Die Veranstaltungskalender der Städte werden voller, viele Einrichtungen eröffnen die Frühlingssaison – hier eine kleine Auswahl.

Leben auf der Burg Eine Zeitreise ins Mittelalter zu den Burgfräulein und Rittern kann in der Festungsruine Hohenneuffen oberhalb der Stadt Neuffen unternommen werden. Die Burg wurde zwischen 1100 und 1120 errichtet, heute dient sie als Schauplatz für Events wie einen Mittelaltermarkt oder den Hohenneuffen-Berglauf. Sternbeobachtungen für die ganze Familie und Führungen sowie besonders für Kinder ausgerichtete Besichtigungen werden hier regelmäßig angeboten. Auch unabhängig von diesen Angeboten kann man unter der Woche in das Leben auf der Ritterburg eintauchen. Die Öffnungszeiten der Burg Hohenneuffen mit Biergarten und Restaurant sind von November bis März von 9 bis 17 Uhr, ab April gelten diese Zeiten nur montags und dienstags. An den restlichen Tagen der Woche steht die Burg von 9 bis 19 Uhr für Besucher offen.

Von den Anden auf die Alb Alpakas bringen zwar traditionell nicht die Ostereier, sind aber genauso kuschelig wie Osterhasen. Auf der Alpakafarm Schaber in Nürtingen-Neckarhausen kann man die Natur samt Ausblick auf die Schwäbische Alb mit den Gefährten aus Südamerika genießen. Farmführungen, Alpaka-Trekking mit den Tieren an der Leine und mehr ist, mit Anmeldung, möglich. Auch ein Hofladen mit Produkten aus Alpakawolle befindet sich auf dem Gelände. Geöffnet ist der Hof freitags von 14 bis 18 Uhr und sonntags von 10 bis 14 Uhr.

Zeitreise in die Vergangenheit An diesem Sonntag, 24. März, startet das Freilichtmuseum Beuren in die neue Saison. Wiesen, ein Laden mit regionalen Produkten und gastronomische Angebote laden die ganze Familie ein, eine Reise in die Zeit von vor 200 Jahren zu unternehmen.

Der Alltag längst vergangener Tage in Dörfern des Neckar- und Albraumes wird im Freilichtmuseum in Tierställen, im Back- und Bauernhaus und in weiteren Gebäuden erlebbar. Von Dienstag bis Sonntag hat das Museum von 9 Uhr bis 18 Uhr bis November geöffnet. Über die Osterzeit werden sämtliche Angebote um das Eierfärben und Eiersuchen angeboten. Mehr Informationen dazu und zum Freilichtmuseum finden sich auf der Webseite.

Hochadel in Kirchheim Einblicke in das Leben des Adels vor vielen Jahren gibt es im Schloss Kirchheim. Die Festung wurde 1538 als Schutzmaßnahme unter Herzog Ulrich von Württemberg errichtet. 90 Jahre später wurde das Schloss dann jedoch größtenteils als Wohnsitz für verwitwete Herzoginnen genutzt. Heute sind die restaurierten Wohnräume, teils mit originalen Möbeln, den letzten Bewohnerinnen, den Herzoginnen Franziska und Henriette, gewidmet. Im Schloss werden durch die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg Besichtigungen angeboten, um den Herzoginnen auf die Spur zu kommen und Geschichten aus dem Alltag des Adels und Hochadels zu hören. Das Schloss wird für Besucher ab Mai wieder öffnen, von Mittwoch bis Samstag hat es von 14 bis 17 Uhr geöffnet, sonntags von 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr.

Ausflug mit der Dampfbahn Ab Ostermontag fährt die Plochinger Dampfbahn wieder regelmäßig Eisenbahnfreunde vom Bahnhof Bruckenbach durch das ehemalige Landesgartenschaugelände Bruckenwasen, die längste Parkbahnanlage Deutschlands. Das Bruckenwasenfest findet in Plochingen von Freitag, 3. Mai, bis Sonntag, 5. Mai, statt. Zeitgleich richtet der Verein der Plochinger Dampfbahnen sein Straßendampftreffen aus, wo auch Publikumsfahrten angeboten werden. Der genaue Fahrplan mit Terminen für die zweiwöchigen Dampfeisenbahnfahrten und Veranstaltungen des Vereins von April bis Oktober dieses Jahres ist auf der Webseite des Vereins Dampfbahner Plochingen zu finden.