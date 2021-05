Ausflüge an Pfingsten in Stuttgart und Region

1 Die Wernauer Baggerseen sind ein Naturschutzgebiet. Foto: Horst Rudel/Horst Rudel

Die Pfingstferien haben begonnen. Wer nicht reisen kann und will, für den haben wir Ideen für Ausflüge in der Region Stuttgart gesammelt, die auch in der Coronapandemie möglich sind.

Stuttgart - Wie hört sich ein Eisvogel an, wie pfeift ein Flußregenpfeifer und welche Geräusche gibt ein Graureiher von sich? Wer ein bisschen Geduld mitbringt kann bei einem Spaziergang rund um die beiden Wernauer Baggerseen vielleicht den einen oder anderen gefiederten Bewohner hören. Vom Bahnhof Wernau führt eine geschwungene Fußgängerbrücke über den Neckar in Richtung des Naturschutzgebietes. Bis zu 200 verschiedene Vögel sind im wichtigsten Ökologiebereich im Ballungsraum Stuttgart inzwischen heimisch geworden – darunter auch die Zwergdommel, die Kolbenente, Kormorane und sogar der Fischadler. Überregional bedeutsam ist das Gebiet als Rastplatz für durchziehende Wasservögel. Früher wurden auf dem 32 Hektar großen Gebiet zahlreiche Rohstoffe für die Bauindustrie gewonnen. Bis vor kurzem führte noch eine Autotest-Strecke der Daimler-AG am vor 42 Jahren ausgewiesenen Naturschutzgebiet vorbei. Waren früher die Baggerseen noch beliebte Ausflugsziele für Wassersportler, sind heute die Tiere im Schutzgebiet unter sich.