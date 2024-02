Auseinandersetzung in Stuttgart: Teure Schildmütze nach Raub verschwunden

Auseinandersetzung in Stuttgart

1 Die Polizei versucht einen ungewöhnlichen Raub in der Stuttgarter Innenstadt zu klären (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa/Marijan Murat

Ein ungewöhnliches Beutestück ist bei einem Raub in der Stuttgarter Innenstadt abhanden gekommen. Immerhin hat die Polizei drei Verdächtige ermittelt, nur nicht das gute Stück.











Nicht nur Bargeld und Mobiltelefone gehören zu den bevorzugten Beutestücken von Straßenräubern, sondern manchmal auch teure Jacken oder andere Kleidungsstücke. Nach einer Auseinandersetzung vor einer Gaststätte am Wilhelmsplatz in der Innenstadt fehlt einem 19-Jährigen nunmehr seine gut 300 Euro teure Schildmütze, Produkt einer britischen Luxusmarke. Am Sonntag gegen 1.15 Uhr hatte es zunächst eine handgreifliche Auseinandersetzung unter jungen Männern gegeben, dabei wurde der 19-Jährige ins Gesicht geschlagen und seiner Mütze beraubt.

Verdächtiges Trio wieder auf freiem Fuß

Die Polizei stieß bei ihren Ermittlungen auf drei Verdächtige im Alter von 18 und 19 Jahren, die vorübergehend festgenommen wurden. Die Schildmütze allerdings wurde nicht mehr gefunden. Ob ein vierter Mann dafür verantwortlich ist oder das Trio die Beute verschwinden ließ und wer wie beteiligt war, wird nun ermittelt. Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung wurde das Trio wieder auf die Straße entlassen. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich über Telefon 07 11 / 89 90 -57 78 bei der Kriminalpolizei zu melden.