Auseinandersetzung in Plochingen: 18-Jähriger mit Messer schwer verletzt

1 Die Polizei konnte den Tatverdächtigen wenig später finden. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Daniel Scharinger

Bei einer Auseinandersetzung am Dienstagabend in Plochingen (Kreis Esslingen) soll ein 19-Jähriger einen 18 Jahre alten Bekannten mit einem Messer verletzt haben.











Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei in Plochingen (Kreis Esslingen) gegen einen 19 Jahre alten Mann, der nach ersten Erkenntnissen am Dienstagabend einen 18-jährigen Bekannten schwer verletzt haben soll.

Zunächst kam es demnach gegen 21.30 Uhr zwischen den beiden Männern in der Wilhelmstraße zu einem verbalen Streit, der in eine Auseinandersetzung mündete. Der Ältere soll seinen Kontrahenten mutmaßlich mit einem Messer verletzt haben und anschließend geflüchtet sein, wie Zeugen berichten. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der Verletzte in ein Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtige, der wegen seiner eigenen Verletzung den Rettungsdienst gewählt hatte, wurde wenig später in der Nähe eines Spielplatzes in der Panoramastraße angetroffen und vorläufig festgenommen. In unmittelbarer Nähe wurde ein Messer aufgefunden und sichergestellt. Der 19-Jährige wurde nach dem Abschluss der erforderlichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt, bis er sich gegebenenfalls vor Gericht verantworten muss.