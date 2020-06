Auseinandersetzung in Nürtingen

Bei einem Streit in Nürtingen sind die zwei Kontrahenten verletzt worden. Noch sind die Hintergründe unklar.

Nürtingen - Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die sich am Sonntagabend in der Stuttgarter Straße in Nürtingen (Kreis Esslingen) ereignet hat. Gegen 20 Uhr war es dort, wie die Polizei berichtet, zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 25 und 27 Jahre alten Männern gekommen.

Als der 25-Jährige den im Auto sitzenden 27-Jährigen attackierte, wurde er von dessen Fahrzeug mitgeschleift.

Beide Kontrahenten haben sich dabei verletzt. Der 25-Jährige musste von dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Die Ermittlungen des Polizeireviers Nürtingen dauern an.