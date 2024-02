Auseinandersetzung in Neuhausen: Mann wird bei Prügelei im Gesicht verletzt

1 Die Polizei hat sieben Tatverdächtige identifiziert, die an Angriffen auf mehrere Männer am Sonntagabend in Neuhausen beteiligt gewesen sein sollen. Foto: dpa/Patrick Pleul

Eine Gruppe mehrerer Tatverdächtiger im Alter zwischen 15 und 19 Jahren hat nach Angaben der Polizei am Sonntagabend mehrere Männer angegriffen und mit einem Messer bedroht. Einer von ihnen musste in eine Klinik gebracht werden.











Bei einer Auseinandersetzung am Sonntagabend gegen 19.45 Uhr in Neuhausen ist ein 37-Jähriger offenbar so schwer im Gesicht verletzt worden, dass er ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll es am Sonntagabend im Zusammenhang mit einer Fasnetsveranstaltung zunächst zwischen einer Gruppe mehrerer Tatverdächtiger im Alter zwischen 15 und 19 Jahren und einem 18-Jährigen zu einem Streit und einer Schlägerei gekommen sein.

37-Jährigen bedroht und niedergeschlagen

Nachdem sich die Auseinandersetzung in die Schlosserstraße verlagert hatte, sollen die jungen Leute einen 37-jährigen Mann mit einem Messer bedroht und niedergeschlagen haben. Ihm soll auch ein Bargeldbetrag abhandengekommen sein. Nach Polizeiangaben wurde er mit mutmaßlich schweren Gesichtsverletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Auch ein 34 Jahre alter Mann, der schlichtend eingreifen wollte, soll mit dem Messer bedroht worden sein. Er blieb, ebenso wie der 18-Jährige, nach derzeitigem Stand der Ermittlungen unverletzt.

Sieben Tatverdächtige werden identifiziert

Noch am Sonntagabend wurden insgesamt sieben Tatverdächtige identifiziert und nach ersten polizeilichen Maßnahmen ihren Eltern überstellt. Die Ermittlungen gegen die Verdächtigen im Alter zwischen 15 und 19 Jahren dauern nach Angaben der Polizei noch an.