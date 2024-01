Leinfelden-Echterdingen: Männer schlagen Helferin vor Supermarkt

1 Die Polizei ermittelt im Fall einer Schlägerei in Leinfelden-Echterdingen. Foto: dpa/Carsten Rehder

Gegen eine Gruppe, die vor einem Supermarkt in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) zwei Personen geschlagen haben soll, ermittelt die Polizei. Offenbar sind die Männer auf einen 22-Jährigen losgegangen und eine 49-Jährige, die ihm helfen wollte.











Weil sie helfen wollte, ist eine 49-Jährige am Wochenende geschlagen worden. Wie die Polizei berichtet, sprang die Frau einem 22-Jährigen beiseite, der am Samstagabend gegen 21.30 Uhr bei einem Supermarkt in der Ulmer Straße in Leinfelden-Echterdingen in eine Auseinandersetzung geraten ist. Demnach haben gleich mehrere Männer auf ihn eingeschlagen, sodass er zu Boden ging.

Frau legt sich schützend auf 22-Jährigen

Die 49-Jährige habe dem jungen Mann helfen wollen und sich schützend auf ihn gelegt, woraufhin auch sie geschlagen worden sei. Eine Versorgung durch einen Rettungsdienst vor Ort sei aber nicht notwendig gewesen, so die Polizei. Bei der Personengruppe habe es sich um Männer im Alter zwischen 18 und 42 Jahren gehandelt. Diese und der 22-Jährige seien sich ersten Erkenntnissen zufolge nicht näher bekannt gewesen, teilt ein Sprecher der Polizei auf Anfrage mit. Der Hintergrund der Auseinandersetzung sei noch nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen. Diese liegen beim Polizeirevier Filderstadt.