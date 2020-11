1 Noch ist die Kreuzung auf der Fahrradstraße in alle Richtungen befahrbar. Das wir sich allerdings schon bald ändern. Foto: oh/Fischer

Die in Esslingen umstrittene Diagonalsperre an der Kreuzung Hindenburgstraße/Olgastraße kommt. Sie soll dafür sorgen, Autos auf der Hindenburgstraße zugunsten der Fahrradfahrer auszubremsen.

Esslingen - Die umstrittene Diagonalsperre an der Kreuzung Hindenburgstraße/Olgastraße kommt. Sie soll dafür sorgen, Autos auf der Hindenburgstraße zugunsten der Fahrradfahrer auszubremsen. Wie am Freitag aus dem Rathaus zu vernehmen war, wurde die geplante Veränderung in der Verkehrskommission besprochen und entsprechend bewertet. Auf die geplante Einbahnstraßenregelung zwischen Olgastraße und Reutlinger Straße soll aber zunächst verzichtet werden.