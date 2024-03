Aufwertung des Esslinger Entrées: Stadt will Bahnhofsvorplatz attraktiver gestalten

Stadt will Bahnhofsvorplatz attraktiver gestalten

1 Viel Beton, wenig Grün, unklare Wegeführung: Viele sehen Luft nach oben bei der Gestaltung des Esslinger Bahnhofsvorplatzes. Foto: /Robin Rudel

Trist, kahl, chaotisch: Die Optik des Esslinger Bahnhofsvorplatzes ist vielen ein Dorn im Auge. Die Stadt will ihn verschönern, doch die Optionen sind begrenzt – unter anderem, weil Altlasten eines früheren Gaswerks im Boden schlummern.











Link kopiert

Melanie Braun

Die Liste der Mängel ist lang. Schon seit Jahren gilt der Bahnhofsvorplatz als Sorgenkind in Esslingen. Zuletzt stand vor allem das Thema Sicherheit im Fokus, weil viele Bürgerinnen und Bürger sich dort unwohl fühlen – insbesondere bei Dunkelheit. Neben den bereits angekündigten Vorhaben für ein besseres Sicherheitsgefühl soll nun auch die Optik verstärkt in den Blick genommen werden. Dass aus dem hässlichen Entlein über Nacht ein schöner Schwan wird, glaubt vermutlich niemand. Doch mit mehr Grün, mehr Wasser und mehr Events könnte die Aufenthaltsqualität durchaus steigen, so die Hoffnung. Welche Ideen umsetzbar sind, ist allerdings noch unklar.