Aufstieg in die Oberliga

Das nächste Ziel im Nachwuchsbereich des FC Esslingen ist erreicht: Kommende Saison spielen auch die B-Junioren in der Oberliga.















Nachdem die B-Junioren-Fußballer des FC Esslingen auch das letzte Heimspiel der Saison in der Verbandsstaffel erfolgreich absolviert hatten, richtete Tim Schöller im Namen des Trainerteams im Mannschaftskreis noch ein paar Worte an das Team: „Jungs, wir sind stolz auf eure Leistung. Wir haben die Challenge, der wir uns gestellt haben, erfolgreich gemeistert – auch das 13. und letzte Heimspiel der Saison haben wir gewonnen.“ Und wie sie es gewonnen haben: mit 6:1 (2:1) gegen die zweite Mannschaft des SSV Ulm 1846. Das letzte Spiel am 26. Juni beim TuS Ergenzingen wird nur noch ein Schaulaufen.