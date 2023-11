Aufregung in Köngen: Defekte Lampe löst Feuerwehreinsatz in Kindergarten aus

1 Die Feuerwehr rückte aus, ein Feuer war aber nicht ausgebrochen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Martin Dziadek

Eine durchgebrannte Deckenlampe in einem Kindergarten in Köngen (Kreis Esslingen) hat am Mittwoch für Aufregung gesorgt. Durch den Brandgeruch wurden Rettungsdienst und Feuerwehr auf den Plan gerufen.











Ein technischer Defekt an einer Deckenlampe hat am Mittwochvormittag in einem Kindergarten in der Gunzenhauserstraße in Köngen (Kreis Esslingen) für etwas Aufregung gesorgt. Gegen 11.15 Uhr rückten laut Polizeiangaben die Rettungs- und Einsatzkräfte aus, nachdem sich Brandgeruch und Rauch entwickelt hatten, weil eine Deckenlampe durchgebrannt war. Alle Kinder und Betreuungspersonen begaben sich daraufhin ins Freie und blieben augenscheinlich unverletzt. Zudem war offenbar nur geringer Sachschaden entstanden.