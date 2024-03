Aufregung in Esslingen: „Falsche“ Telekom-Mitarbeiter entpuppen sich als echte

1 Wenn der Telekom-Mann zweimal klingelt, muss man ihn trotzdem nicht in die Wohnung lassen – so wenig wie andere unbekannte Besucher. Foto: dpa/olf Haid

Ein Esslinger hält Berater der Telekom wegen ihrer Aufdringlichkeit für Betrüger. Der Konzern räumt Probleme ein und will nun dagegen vorgehen. Was Mitarbeiter von Telefonunternehmen dürfen – und was nicht.











Klaus Z. (Name geändert) hat sich geärgert: „Die Männer gaben sich als Telekom-Mitarbeiter aus und wollten in meine Wohnung. Weil ich sie nicht reingelassen habe, sind sie unverschämt aufdringlich geworden. Sie müssten Telefonanschluss und Router anschauen. Sonst hätte ich ab 1. Juli kein Fernsehen und kein Internet mehr, drohten sie.“ In seiner Umgebung in Esslingen-Weil beobachtete Z. mehrere Gruppen von je zwei bis drei Männern, die klingelten und Einlass begehrten. „Bei einer Nachbarin, die kaum Deutsch versteht, sind sie sofort in der Wohnung gestanden, kaum dass sie die Tür aufgemacht hatte.“