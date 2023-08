1 Maultaschen-Fleischkäse sorgt aktuell für Gesprächsstoff. Foto: Florian /Gothe

Ein Instagram-Video sorgt derzeit im Netz für Gesprächsstoff. Eine Stuttgarter Bäckerei verkauft Maultaschen-Fleischkäse. Auch an der Robert-Mayer-Schule ist die Kreation ein Hit.















Link kopiert

„Du stehst in dieser Bäckerei in Stuttgart und dann siehst du das“, heißt es in einem Instagram-Video, das gerade für viel Gesprächsstoff sorgt. Zu sehen ist in der Theke der Bäckerei an der Calwer Straße eine Kreation, die bei manch einem das Wasser im Munde zusammenlaufen lässt und bei anderen eher Gegenteiliges auslöst: ein Fleischkäse mit Maultaschen-Füllung. Und die Kommentar-Spalte explodiert. „Wieso erfahre ich das jetzt erst? Bin gerade vor drei Wochen an Stuttgart vorbei gefahren. Hätte ich das gewusst, wäre ich sofort runter von der A8“, schreibt eine Userin. „Was.. wie.. da, das ist etwas schief gelaufen. Ganz bestimmt“, schreibt ein Anderer.

Verkauf auch an der Robert-Mayer-Schule

Bis nach Bayern hat sich die Kreation offenbar herumgesprochen. Von dort hagelt es jedoch Kritik. Gar von einem „Einreiseverbot“ ist zu lesen. Auch der Begriff Fleischkäse ist für manch einem ein Dorn im Auge. „Alleine das da Fleischkäse steht ist schon ein verbrechen“, so die Kritik. „Des hoast lebakas“.

Für große Aufmerksamkeit sorgte die spezielle Kreation auch an der Robert-Mayer-Schule in Stuttgart. Vor wenigen Monaten landete der Maultaschen-Fleischkäse dort eher zufällig im Sortiment des Schulimbisses Ingrid‘s Lädle, so berichtet es Hausmeister Florian Gothe. „Die Metzgerei Schöttle lieferte den Fleischkäse aus Versehen an unsere Schule – ein Glücksfall für Ingrid (Besitzerin des Ladens) – denn die Kreation war innerhalb einer Stunde weg“, so Gothe weiter. Auch in den Tagen danach sei der Fleischkäse weggegangen, wie warme Semmeln. So wird es den Fleischkäse auch nach den Sommerferien in der Schule weiter zu kaufen geben.