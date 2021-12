1 Bei dem Auffahrunfall wurde niemand schwer verletzt (Symbolbild). Foto: picture alliance / /Stefan Puchner

Bei einem Auffahrunfall in der Mettinger Straße in Esslingen entstand am Dienstagmorgen ein Schaden von etwa 5.000 Euro. Ein 32-Jähriger zog sich dabei leichte Verletzungen zu.















Esslingen - Ein 26-jähriger Autofahrer fuhr am Dienstagmorgen in der Mettinger Straße in Esslingen auf das Fahrzeug eines 32-Jährigen auf. Nach Angaben der Polizei war der 26 Jahre alte Mann gegen sieben Uhr mit seinem Auto auf der Mettinger Straße unterwegs und übersah an einer Kreuzung das verkehrsbedingte, leichte Abbremsen des 32-Jährigen und fuhr in das Heck seines Autos. Hierbei zog sich der 32-jährige Autofahrer leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand nach Schätzung der Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.