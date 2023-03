1 Der Rettungsdienst brachte das Kind und die 39-Jährige Fahrerin in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch/IMAGO/Maximilian Koch

Am Dienstagnachmittag erkennt ein 60-Jähriger auf der B10 bei Deizisau (Kreis Esslingen) zu spät, dass der Verkehr stockt. Er kracht nahezu ungebremst ins Heck eines Autos. Die 39-jährige Fahrerin und eine fünf Jahre alte Beifahrerin werden verletzt.















Ein 60-Jähriger hat am Dienstagnachmittag auf der B10 bei Deizisau (Kreis Esslingen) den stockenden Verkehr zu spät bemerkt und so einen Unfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 15.15 Uhr in Richtung Göppingen unterwegs. Bei Deizisau stockte der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen. Eine 39-Jährige bremste ihr Auto daraufhin, der 60-Jährige bemerkte dies zu spät und krachte nahezu ungebremst ins Heck des Wagens. Die Frau und ein fünfjähriges Mädchen, das mit ihr im Auto saß, erlitten durch den Aufprall leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte beide zur Behandlung in eine Klinik, wo sie jedoch nicht stationär aufgenommen werden mussten.

An den Fahrzeugen entstand ein Schaden, den die Polizei auf insgesamt 12 500 Euro schätzt, sie mussten abgeschleppt werden. Bis die Unfallstelle geräumt war, kam es im beginnenden Feierabendverkehr zu einem Rückstau.