Auffällig junger Grapscher: Treibt in Zuffenhausen ein Serientäter sein Unwesen?

1 Die Polizei fahndet in Zuffenhausen nach einem sehr jungen Mann, der vier Frauen belästigt haben soll. Foto: picture alliance/dpa/Karl-Josef Hildenbrand

In den vergangenen Tagen sind in Zuffenhausen mehrfach Frauen auf offener Straße Opfer sexueller Belästigungen geworden. Nach den Beschreibungen könnte es sich um einen ziemlich auffälligen Serientäter handeln.











Die Stammheimer Straße in Zuffenhausen ist derzeit für Frauen ein ziemlich unsicheres Pflaster. Am Mittwochmittag etwa ist dort gegen 13.45 Uhr eine 20-Jährige unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 10 fasst ihr plötzlich ein ihr unbekannter Mann von hinten an den Po, hält sie an an der Hüfte fest und versucht auch, sie im Intimbereich anzufassen. Die Frau flüchtet in einen nahen Supermarkt und ruft die Polizei.

Der unbekannte Sextäter flüchtet zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Frau beschreibt ihn als auffällig jung und klein: Er soll 15 bis 20 Jahre alt und 1,60 bis 1,70 Meter groß sein. Er trug eine blaue Winterjacke mit Kapuze, eine blaue Hose und Turnschuhe. So weit, so schlecht. Doch das ist nicht alles. Denn bereits zwei Tage zuvor vermeldet die Polizei einen ganz ähnlichen Fall, der sich fast wie die exakte Kopie der neuen Tat anhört.

Es ist der vergangene Montag, ebenfalls die Stammheimer Straße in Zuffenhausen. Eine 42-Jährige ist gegen 16 Uhr auf dem Heimweg. Auf Höhe der Hausnummer 72 fasst ihr ein Mann mit beiden Händen von hinten ans Gesäß. Als sie sich umdreht, flüchtet der Täter in Richtung Zahn-Nopper-Straße. Nicht nur Ort und Vorgehensweise, auch die Beschreibung stimmt auffällig mit der des anderen Falles überein: Der Mann soll 15 bis 17 Jahre alt und 1,55 bis 1,60 Meter groß sein. Auch er trug eine blaue Winterjacke, dazu in diesem Fall eine dunkle Hose, Stiefel, eine schwarze Mütze sowie eine Brille. Zudem hatte er einen schwarzen Rucksack bei sich.

„Die Vermutung liegt nahe, dass es sich um denselben Täter handelt“, sagt Polizeisprecherin Denise Ray. Man prüfe das im Zuge der Ermittlungen. Doch nicht nur das. Seit Ende November hat es in der Stammheimer Straße sowie in der benachbarten Rütlistraße zwei weitere Taten gegeben, die ins Bild passen. „Auch hier könnte vom Vorgehen des Täters und der Beschreibung her ein Zusammenhang bestehen“, sagt die Sprecherin.

Die Polizei sucht noch Zeugen. Wer die Taten beobachtet hat oder Hinweise auf den Gesuchten geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 07 11 / 89 90 - 57 78 bei der Stuttgarter Kriminalpolizei zu melden.