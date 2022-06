Was die Fans bei Rammstein in Stuttgart erwartet

8 Auf dem Cannstatter Wasen wird die Riesenbühne für Rammstein aufgebaut. Toilettenkabinen und Tribünen stehen bereits für die Konzerte am Freitag und Samstag. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

18 Trucks haben die Riesenbühne für Rammstein auf den Wasen transportiert – samt Megaturm, der hoch wird wie ein Riesenrad. Zwei Kräne errichten Ungetüme aus Stahl für die Feuershow. In Stuttgart sollen „Trouble Shooter“ bei Problemen mit Karten helfen.















Als Rammstein vor wenigen Tagen in Berlin spielten, war farbig angestrahlter Rauch weithin zu sehen. Nicht wenige Hauptstädter, die nicht wussten, was ein Auftritt dieser martialischen Band bedeutet, dachten, das Olympiastadion stehe in Flammen. Notrufe bei der Polizei gingen ein. Die Sorgen konnten rasch behoben werden. Es war kein Großbrand, es war die ausgeklügelte Pyrotechnik, die bei Auftritten der Musiker um Sänger Till Lindemann, 59, fast so wichtig ist wie die Setliste, auf der an erster Stelle die Feuerwerksmusik von Georg Friedrich Händel steht. Sodann folgt diesmal „Armee der Tristen“ vom neuen Album „Zeit“.

Um 22.30 Uhr muss Schluss sein

Um Punkt 20 Uhr sollen die Rammstein-Konzerte am kommenden Freitag und Sonntag auf dem restlos ausverkauften Cannstatter Wasen starten. Die Show geht laut Plan zwei Stunden und 15 Minuten. Falls es Verzögerungen gibt, wär’s spätestens um 22.30 Uhr vorbei. Diese Zeit ist als „Zapfenstreich“ aus Rücksicht auf die Anwohner mit der Stadt vereinbart. Sechs Meter hohe Lärmschutzzäune sollen den Schall schlucken.

Hin und weg war ein Fan in Berlin, der zum Konzert im Olympiastadion schrieb, er habe von der ersten bis zur letzten Sekunde „Gänsehaut der Höchststufe“ gehabt. Eigentlich ist die 1994 gegründete Band Rammstein auf einer Stadiontournee unterwegs. Bereits vor zwei Jahren sollte es losgehen. Doch dann kam Corona. Da die Mercedes-Benz-Arena für die Fußball-EM umgebaut wird, muss der Tross für 100 000 Fans an beiden Tagen auf den Wasen umziehen.

Die alten Tickets gelten nicht mehr

Dafür sind bereits drei riesige Tribünen aufgebaut, um ein bisschen Stadionflair zu erzeugen. Die Verlegung führt dazu, dass die alten Tickets nicht mehr gelten, da es nun weniger und ganz andere Sitzpläne mit ganz anderen Platznummern gibt. Etliche Kartenkäufer haben unserer Zeitung geschrieben, sie hätten erst dank unseres Berichts davon erfahren. Umbuchen via online müssen auch all die, die mit anderen Personen kommen, als jenen, die sie beim Kauf der Karten angegeben haben. Um den Schwarzmarkt zu verhindern, sind alle Karten personifiziert, daher nicht übertragbar. Um ein Chaos aufgrund der Kartenprobleme zu verhindern, will das Unternehmen Eventim sogenannte Troubleshooter-Teams vor Ort einsetzen, die im Einzelfall helfen sollen, sofern es die strengen Vorschriften überhaupt erlauben.

Was Rammstein auf der aktuellen Tour spielen

Das ist die Setlist von Rammstein:

Armee der Tristen

Zick Zack

Links 2-3-4

Sehnsucht

Zeig dich

Mein Herz brennt

Puppe

Heirate mich

Diamant

Deutschland (RMX by Richard Z. Kruspe)

Deutschland

Radio

Mein Teil

Du hast

Sonne

Zeit

Engel

Ausländer

Du riechst so gut

Pussy

Rammstein

Ich will

Adieu