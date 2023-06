1 Der rabiate Hundebesitzer soll eine französische Bulldogge – farblich anders als auf dem Foto in Weißgrau – bei sich gehabt haben. Foto: dpa/Jens Kalaene

Die Polizei sucht einen Mann, der auf einem Feuerbacher Spielplatz einen zwei Jahre alten Buben verletzt haben soll. Der Bub war zuvor offenbar auf den Hund des Mannes zugelaufen.















Link kopiert

Ein unbekannter Hundebesitzer hat am vergangenen Donnerstag auf einem Spielplatz an der Stuttgarter Straße in Feuerbach einen zwei Jahre alten Jungen zu Boden gestoßen und leicht verletzt. Der Bub sah gegen 18.30 Uhr den Hund des Täters, eine weißgraue französische Bulldogge, und lief mutmaßlich auf diesen zu. Der Besitzer des Hundes hinderte das Kind daran, indem er es am Nacken packte und so stieß, dass es stürzte. Anschließend verließ der Mann mit einer Frau den Spielplatz.

Der Unbekannte soll etwa 50 Jahre alt, 1,80 Meter groß und schlank sein. Er hatte graue Haare, trug ein graues T-Shirt und eine helle kurze Hose. Seine Begleiterin war ebenfalls 1,80 Meter groß, korpulent und hatte ihre grauen Haare zu einem Dutt gebunden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 07 11 / 89 90 - 38 00 zu melden.