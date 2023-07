Das Kinderfest lockt immer mehr Kinder in die City

11 Das wachsende Xylofon wächst schneller als geplant. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Das Stuttgarter Kinderfest fiel in diesem Jahr größer denn je aus. Zwischen Markt- und Schillerplatz genossen Eltern und Nachwuchs die vielfältigen Angebote.















Die Windräder am zur Besichtigung geöffneten Bus des DRK Weilimdorf drehen sich hurtig. Eine kräftige Brise bläst über den Marktplatz, wo am Sonntag das alljährliche Stuttgarter Kinderfest stattfindet. Das größte, das es je gab, wie Isabel Fezer, Bürgermeisterin für Jugend und Bildung, feststellt. „Stuttgart ist heute Kinderstadt“, verkündet sie bei der Eröffnung. In der Tat kann man diesen Eindruck gewinnen. Das bunte Treiben ist zu diesem Zeitpunkt bereits seit zwei Stunden im Gange, der Wind hat sich gelegt. Der nur noch von einzelnen Wolken durchzogene Himmel strahlt blau.