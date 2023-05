1 Da durfte Steffen König noch das Magazin „Kunscht“ im SWR-Fernsehen moderieren. Foto: /SWR

Die Sendungen „Ich trage einen großen Namen“ und „Kunscht“ sind abgesetzt, das „ARD Buffet“ steht vor dem Aus. Was beim SWR passiert, beunruhigt Stammzuschauer. Verliert der Sender gegen den MDR, der mit „Brisant“ auch das „Mittagsmagazin“ bekommen soll?















Link kopiert

Der Mitteldeutsche Rundfunk, so scheint es, ist der Gewinner im Gerangel der ARD-Anstalten um wichtige und tägliche Sendeplätze. Seit 1994 wird das Boulevard-Magazin „Brisant“ in Leipzig produziert – und im nächsten Jahr soll von dort auch das „Mittagsmagazin“ an jedem Werktag gesendet werden, im Wechsel mit dem ZDF. Die Pläne werden von den Intendantinnen und Intendanten und den Programmdirektoren der ARD begrüßt, aber noch wurde nicht endgültig über sie entschieden. Werden sie realisiert, wäre dies das Aus des Ratgeber-Magazins „ARD Buffet“, das den Sendeplatz räumen müsste. Die Redaktion bangt um ihre Jobs, und die vielen Fans der Sendung sind verärgert.