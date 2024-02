Attacke auf Mann in Wernau: Polizei sucht weiter nach Angreifern

Attacke auf Mann in Wernau

1 Die Polizei sucht weiterhin vier Angreifer, die einen 59-Jährigen am Samstagabend in Wernau geschlagen und getreten haben sollen. Foto: picture alliance/dpa/Patrick Seeger

Nach der Attacke von vier Unbekannten auf einen 59-Jährigen in Wernau am Samstagabend hat die Polizei noch keinen Tatverdächtigen gefasst. Das Opfer war mit Faustschlägen und Tritten traktiert worden, anschließend waren die Angreifer geflohen.











Auch zwei Tage nach dem Angriff einer vierköpfigen Gruppe auf einen 59-Jährigen in Wernau hat die Polizei noch keinen Tatverdächtigen gefasst. Der Mann war am Samstagabend gegen 21.30 Uhr vor einer Gaststätte in der Kirchheimer Straße von vier Unbekannten zusammengeschlagen worden.

Opfer wird mit Faustschlägen und Tritten traktiert

Einer der Angreifer schlug dem 59-Jährigen laut Polizei mit der Faust ins Gesicht, ein anderer traktierte ihn mit Tritten. Die Tatverdächtigen flüchteten unerkannt. Der Verletzte wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei war bei dem Vorfall viel Alkohol im Spiel. Die Ermittlungen dauern weiter an.