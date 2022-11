Baden-Württemberg Spritpreise auf Mehrmonatstief - Tanken in Frankreich lohnt kaum noch

Wer in Baden-Württemberg in Grenznähe wohnt und zuletzt vergleichsweise günstig tanken wollte, konnte sich an den Zapfsäulen in Frankreich bedienen. Doch die Zeiten sind vorerst vorbei - aus zwei Gründen.