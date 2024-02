Arne Dahl in Nürtingen: Warum der schwedische Krimiautor erstmals eine Frau ermitteln lässt

1 Krimiautor Arne Dahl signiert in der Nürtinger Kreuzkirche Foto: /Petra Bail

In Nürtingen startet der schwedische Bestsellerautor Arne Dahl seine Lesetour. Er stellt seinen neuen Thriller „Stummer Schrei“ vor. Erstmals ist eine Frau die Protagonistin in seinen Kriminalgeschichten. Was deren Name damit zu tun hat.











Tatort Kreuzkirche: Wo einst geistliche Herren seelsorgerisch wirkten, ist Mord und Totschlag angesagt. Der Altarraum ist in blutrotes Licht getaucht, davor ein Lesetisch, von schwarzen Tüchern verhüllt, an dem drei Menschen Schauerliches berichten: ein Benziner-Bolide, der im kanariengelben Rapsfeld samt Fahrer in Flammen aufgeht, kaum, dass er das Elektroauto eines „Klimadeppen“ vor ihm überholt hat. Das ist der temporeiche Auftakt zu Arne Dahls neuem literarischen Paukenschlag, in dem es um blindwütigen Terror und perfide Serienmorde geht.