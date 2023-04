„Energiearmut“ führt immer öfter in die Überschuldung

Es kann schnell gehen: Aus ein paar unbeachteten Rechnungen erwächst ein Schuldenberg. Rechnungen werden irgendwann nicht mehr geöffnet, und aus Unbedarftheit wird lähmende Scham. Die Ursachen, aus denen man in den finanziellen Ruin rutschen kann, sind laut Romy Escher, die beim Statistischen Landesamt Baden-Württemberg in der Familienforschung arbeitet, vielseitig. Arbeitslosigkeit gehöre zu den häufigsten Auslösern, aber auch Erkrankungen, eine gescheiterte Selbstständigkeit oder die Trennung vom Lebenspartner könnten eine Situation schaffen, in der die Betroffenen abgleiten.