1 Noch sind nicht alle Regale gefüllt. Ist der Umzug abgeschlossen, werden die Schätze des Landkreises hier bei 18 Grad und 50 Prozent Luftfeuchtigkeit dauerhaft gesichert sein. Foto: Roberto Bulgrin

Der Umzug des Kreisarchivs vom Landratsamt in Esslingen in das ehemaligen Krankenhauses auf dem Plochinger Stumpenhof ist der Anfang vom Ende des Verwaltungsgebäudes.

Esslingen/Plochingen - Das Gedächtnis des Landkreises Esslingen reicht zurück bis ins Jahr 1404 und füllt mehr als 1000 Umzugswagen. Die Urkunden, Akten, Bücher, Karten, Pläne und Zeichnungen des bisher im Esslinger Landratsamt untergebrachten Kreisarchivs werden in diesen Tagen in ihr neues Domizil nach Plochingen gebracht. Am Montag waren rund ein Drittel des 4500 laufende Meter umfassenden Archiv- und Bibliotheksguts – darunter auch die älteste im Kreisbesitz befindliche Pergamenturkunde aus der Regierungszeit von Graf Eberhard IV von Württemberg – in die Regale im umgebauten Untergeschoss des ehemaligen Krankenhausgebäudes auf dem Stumpenhof einsortiert.