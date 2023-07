8 Visualisierung des Museumsbaus in Karthago Siegreicher Entwurf von Bez+Kock Architekten und Köber Landschaftsarchitektur aus Stuttgart. Foto: © Grauwald Studio /Bez+Kock Architekten

Bez+Kock Architekten und Koeber Landschaftsarchitektur aus Stuttgart gewinnen den mit 200 000 Euro dotierten Wettbewerb für einen Museumsbau im berühmten Karthago.















Liebesdramen und Märtyrertode. Krieg, Gemetzel, Gebäude in Schutt und Asche, Wiederaufbau, wieder Zerstörung. Kriege über Kriege, vor Jahrtausenden, Jahrhunderten. All das trug sich zu in Karthago, im neunten Jahrhundert vor Christus gegründet und an der Meerenge der afrikanischen Mittelmeerküste gelegen.