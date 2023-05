26 Die Stadtbibliothek Heidenheim hat der Schweizer Architekt Max Dudler entworfen. Foto: /Klaus Peter Preußger

In Heidenheim, Kressbronn und Rottenburg stehen drei der spannendsten neueren Bibliotheken im Südwesten. Was macht so eine Bücherei heute aus?















An jenem Tag ist er blau. Einfach blau. Kein Wölkchen und schon gar keine Wolken, keine Sonne, keine Regentropfen zeigen sich in dem quadratischen Rahmen, der auf der Treppe in den zweiten Stock einen grandiosen Blick in den Himmel gewährt. „Ich habe mir überlegt, ob ich jeden Tag ein Foto von dem Fenster machen soll“, sagt Thomas Jentsch, während er dem an diesem Tag so blauen Himmel entgegen steigt. Jentsch ist der Leiter der neuen Bibliothek in Heidenheim, die vor sechs Jahren fertiggestellt wurde, und er trägt sich ernsthaft mit diesem Gedanken von einem Bild vom immer Selben, das aber immer anders ist.