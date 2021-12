9 Der Architekt Richard Rogers steht vor dem Centre Pompidou, das er gemeinsam mit Renzo Piano realisierte. Rogers ist am 18. Dezember in London gestorben. Foto: AFP/Martin Bureau

Die Bauten von Richard Rogers sind modern, funktional und kehren oft das Innere nach außen. Am Samstag ist der britische Architekt im Alter von 88 Jahren gestorben.















London - Ein riesiges, rundzeltartiges Bauwerk war in London Schauplatz der Feierlichkeiten zur Jahrtausendwende. Es ist verbunden mit dem Namen des Architekten Richard Rogers, der den Millennium Dome in Greenwich, der heute O2-Arena heißt, am Ufer der Themse gebaut hatte.