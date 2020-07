1 Der Mann wurde von einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. (Symbolfoto) Foto: pa/obs ADAC SE/ADAC Luftrettung

Bei Arbeiten auf einer Baustelle am Kirchheimer Marktplatz ist ein Mann mehrere Meter in die Tiefe gestürzt.

Kirchheim - Mit schweren Verletzungen, die er sich auf einer Baustelle am Marktplatz in Kirchheim (Kreis Esslingen) zugezogen hatte, ist ein Arbeiter am Mittwochmorgen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht worden. Der 42-Jährige war gegen 9.30 Uhr mit Innenarbeiten beschäftigt, berichtete die Polizei. Hierbei stand er offenbar auf einem Brett, dass er zuvor provisorisch über Metallplanken gelegt hatte. Nach ersten Erkenntnissen brach das Brett anschließend durch und der Mann stürzte mehrere Meter in die Tiefe. Nachdem er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde, wurde er von dort mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.