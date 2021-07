Arbeitsunfall in Frickenhausen

1 Der Arbeiter zog sich bei dem Arbeitsunfall schwere Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden (Symbolbild). Foto: dpa //David-Wolfgang Ebener

Bei einem Arbeitsunfall in Frickenhausen (Kreis Esslingen) hat sich ein Arbeiter an einer Baggerschaufel schwer verletzt.

Frickenhausen - Bei Arbeiten an der Außenanlage eines Wohnhauses in der Sudetenstraße hat sich ein 49-jähriger Arbeiter schwer verletzt. Laut Angaben der Polizei ist der Mann gegen 10:20 Uhr gestürzt und dabei auf eine Baggerschaufel gefallen. Nach der medizinischen Erstversorgung am Unfallort wurde der 49-Jährige vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.