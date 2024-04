Arbeitsunfall in Altbach: Arbeiterin stürzt und verletzt sich

1 Mit dem Rettungshubschrauber ist ein Arzt eingeflogen worden. Foto: imago/Frank Sorge/Foto: Frank Sorge

Beim Verpacken ist eine Arbeiterin am Montag gegen 14.30 Uhr in Altbach von der Leiter gestürzt. Die Verletzungen waren offenbar so schwer, dass der Notarzt eingeflogen werden musste.











Bei einem schweren Arbeitsunfall hat sich am Montag gegen 14.30 Uhr eine 22-jährige Arbeiterin in Altbach schwer verletzt. Das genau Ausmaß der Verletzungen sei noch nicht bekannt, teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen mit. Der Unfall passierte am Nachmittag in der Lagerhalle einer Firma in der Straße Im Ghai. Die Arbeiterin war beim Verpacken einer Lieferung zu Boden gestürzt. Wie es zu diesem Sturz mit so gravierenden Folgen kam, ist nach Angaben der Polizei noch nicht geklärt. Dabei ist die 22-Jährige aber so schwer verletzt worden, dass sofort medizinische Hilfe angefordert werden musste. Mit dem Rettungshubschrauber wurde ein Notarzt eingeflogen, um die Arbeiterin sofort an der Unfallstelle in dem Altbacher Betrieb im Gewerbegebiet zu versorgen. Danach kam die Frau mit dem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Dort wurde sie weiter behandelt.

Medizinische Soforthilfe gerufen