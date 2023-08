1 Bei Stetten am kalten Markt kommt es zu einem schweren Arbeitsunfall (Symbolbild). Foto: IMAGO/Elmar Gubisch/IMAGO/Elmar Gubisch

Bei Stetten am kalten Markt kommt es zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein Baum schnellt einem Waldarbeiten gegen den Kopf, er wird lebensgefährlich verletzt.















Ein Arbeiter ist bei der Beseitigung von Sturmschäden in einem Wald bei Stetten am kalten Markt (Landkreis Sigmaringen) lebensbedrohlich verletzt worden. Der 53-Jährige arbeitete am Samstagnachmittag an einem Baum im Ortsteil Glashütte, der auf einem anderen Baum auflag, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als er den oben aufliegenden Baum entfernen wollte, schnellte der andere, unter Spannung stehende Baum mit voller Wucht gegen den Kopf des Mannes. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn mit schwersten Verletzungen in eine Klinik.