1 Auch Banken suchen nach Auszubildenden, erhalten laut IHK aber zu wenig geeignete Bewerbungen. Foto: dpa/Christin Klose

Die Arbeitslosigkeit im Kreis Esslingen ist im August saisonüblich leicht gestiegen. Der Abwärtstrend auf dem Ausbildungsmarkt konnte dagegen gestoppt werden.

Kreis Esslingen - Nach Monaten der Erholung haben im August wieder mehr Menschen im Kreis Esslingen und im ganzen Land ihren Job verloren. Insgesamt 12 261 Männer und Frauen waren im Landkreis arbeitslos gemeldet, 2,4 Prozent mehr als im Juli. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Punkte auf 4,0 Prozent. Die Agentur für Arbeit bewertet die Situation dennoch positiv. Zum einen, weil der Anstieg üblich für die Jahreszeit ist aufgrund auslaufender Ausbildungs- und Arbeitsverträge. Bettina Münz, stellvertretende Leiterin der Agentur Göppingen, sieht Besonderheiten in der Entwicklung in diesem Sommer: „Die Erholung nach dem steilen Anstieg der Arbeitslosigkeit im Corona-Jahr 2020 schwächt den saisonal üblichen Verlauf ab.“ Normalerweise steige die Zahl Arbeitslosen über die Sommermonate deutlicher an. Nicht aber dieses Jahr: Im Juli war die Arbeitslosigkeit zurückgegangen, und der August zeige statt eines deutlichen Anstiegs ein moderates Plus. Allerdings: Die Steigerung unter Jüngeren ist deutlich stärker. Eine sehr typische Entwicklung, die keinen Grund zur Besorgnis gibt, so Münz. Chancen, einen neuen Arbeitsplatz zu finden, seien da: Die Zahl der offenen Stellen ist in den vergangenen Monaten gestiegen.