Arbeiter in Nürtingen verletzt Rettungshubschrauber nach Arbeitsunfall im Einsatz

Bei einem Sturz durch ein Dach hat sich am Donnerstagnachmittag in Nürtingen (Kreis Esslingen) ein 24-jähriger Arbeiter verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in eine Klinik, nachdem die Feuerwehr in mit einer Drehleiter geborgen hatte.