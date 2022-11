Lasst uns über... die Generation Z reden Was TikTok & CO. mit der Sexualität von Jugendlichen machen

Früher waren es Pornoheftchen, heute kommen Jugendliche durch digitale Medien mit Sexualität ganz anders in Kontakt. Was die Gefahren dabei sind und was daran aber auch besser ist, erklärt unsere Kolumnist Claudia Elizabeth Huber.